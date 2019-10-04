Как выглядят новые станции метро: взгляд Piter.TV

В Петербурге все-таки открыли станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Piter.TV побывал на трех станциях и оценил оформление вместе с петербуржцами.

В Петербурге открыли станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Открытие станций Фрунзенского радиуса прошло в торжественной обстановке. На каждой станции собрались сотни людей, чтобы своими глазами оценить интерьеры подземки.

В кассах образовались длинные очереди из желающих прокатиться по новому участку. Три станции фиолетовой ветки стали для петербуржцев по-настоящему долгожданными. Станции строили более восьми лет, сроки открытия станций переносились семь раз.

Мне все понравилось, я прихожу все время навещаю метро, хотя я в этом районе не живу. По сути я просто огромный метрофанат. Я просто очень жду открытия метро, у нас в Питере метро редко открывается. Долго ждал открытия этих станций. Год назад я приехал на "Беговую" и подумал, все это моя тема. Миша, метрофанат

Участок оформили тематически, в соответствии с названием и местоположением станций. Оформление конечной станции "Шушары" посвящено автомобильной теме. Это станция крытого типа. "Дунайская" отличается цветными витражами с изображением городов Европы и синими колоннами. На "Проспекте Славы" можно увидеть мозаичное панно "Афганистан", зал прибытия поездов также украшен в военной тематике.

Лично мне нравится больше всего Дунайская. Очень красиво сделаны орнаменты, посвященные большим городам и потолок очень красивый. Елена и Георгий, пассажиры метро

Вместе с тремя новыми станциями метрополитен получил новое электродепо "Южное". Открывшиеся станции стали заключительным участком на пятой линии метрополитена. Новые станции будут работать для пассажиров в обычном режиме работы подземки.

Фото и видео: Piter.TV