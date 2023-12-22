Петербуржец прыгнул на рельсы в метрополитене за пачкой чая

Мировой судья Петербурга привлекла к ответственности 46-летнего горожанина за нарушение требований транспортной безопасности (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ). Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале 1 апреля.
Еще 20 февраля 2024 года мужчина на станции метрополитена "Шушары" прыгнул на рельсы за пачкой чая. В суде он вину признал, раскаялся.
Жителя Петербурга арестовали на сутки.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в метро на пути упал пассажир.
Фото: Piter.TV
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