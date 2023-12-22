Петербуржец прыгнул на рельсы в метрополитене за пачкой чая

В суде он вину признал, раскаялся.

Мировой судья Петербурга привлекла к ответственности 46-летнего горожанина за нарушение требований транспортной безопасности (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ). Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем tg-канале 1 апреля.

Еще 20 февраля 2024 года мужчина на станции метрополитена "Шушары" прыгнул на рельсы за пачкой чая. В суде он вину признал, раскаялся.

Жителя Петербурга арестовали на сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в метро на пути упал пассажир.

Фото: Piter.TV