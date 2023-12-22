Петербуржец напал на подростка в автобусе после замечания о расставленных ногах

Ему вменяется ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).

Мировой судья судебного участка №33 Петербурга огласила приговор в отношении горожанина, который напал на подростка в рейсовом автобусе из-за замечания о широко расставленных ногах. Ему вменяется ст. 116 УК РФ (нанесение побоев). Об этом 17 апреля рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В декабре 2023 года фигурант, находясь в салоне автобуса №208, движущегося у дома 30к1 по проспекту Художников, нанес несовершеннолетнему удар локтем в лицо. Потерпевший сел рядом с мужчиной и начал раздвигать ноги, двигая его ноги. Подростку это не понравилось, и он стал двигать свои в прежнее положение, за что и получил удар.

В судебном заседании петербуржец полностью признал свою вину. Отмечается, что он является инвалидом II группы по общему заболеванию.

Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов.

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Фото: Piter.TV