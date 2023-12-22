Потерпевшему удалось спрятаться от обвиняемого в шкафу.

В Петербурге житель коммуналки предстанет перед судом за нападение на соседа с топором. Об этом сообщила прокуратура Адмиралтейского района.

Петербуржец обвиняется по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии дознания, утром 23 февраля 2024 года обвиняемый, находясь в одной из коммунальных квартир по улице Декабристов, вломился в комнату соседа с топором и стал угрожать убийством. Потерпевшему удалось спрятаться от обвиняемого в шкафу.

Обвиняемый пояснил, что по утрам он любит гулять с собакой, но не найдя ключей от квартиры, заподозрил, что сосед по дому специально спрятал их.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

В феврале на Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором.

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