На Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором

В Невском районе во время застолья хозяин квартиры ударил гостя кухонным топором по голове. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию вечером 7 февраля обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что в квартире доме по Шлиссельбургскому проспекту знакомый нанес его ранение. В указанной квартире нарядом задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 77-летний хозяин квартиры. Подозреваемый после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры нанес не менее одного удара кухонным топором по голове знакомому.
Пострадавшего госпитализировали в НИИ Джанелидзе. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, задней поверхности шеи, ушиб груди. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.
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