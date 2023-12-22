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На Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором
Сегодня, 8:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором

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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении неустановленного лица.

В Невском районе во время застолья хозяин квартиры ударил гостя кухонным топором по голове. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 7 февраля обратился 66-летний мужчина. Он сообщил, что в квартире доме по Шлиссельбургскому проспекту знакомый нанес его ранение. В указанной квартире нарядом задержан находящийся в состоянии алкогольного опьянения 77-летний хозяин квартиры. Подозреваемый после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры нанес не менее одного удара кухонным топором по голове знакомому.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ Джанелидзе. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, рубленую рану лба, задней поверхности шеи, ушиб груди. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в отношении неустановленного лица.

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Фото: pxhere

Теги: покушение на убийство, шлиссельбургский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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