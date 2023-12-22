В Гатчине пациент психоневрологического интерната избил медсестру

Она находится в тяжелом состоянии.

В Гатчине в психоневрологическом интернате (ПНИ) недееспособный пациент избил медсестру. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Подробности стали известны Piter.tv.

Предварительно установлено, что днём 7 февраля 40-летний недееспособный пациент, находящийся на лечении в ПНИ, избил 44-летнюю медсестру. Она с переломом седьмого ребра справа, ушибом головы, гематомой груди, пневмотораксом была госпитализирована в больницу. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Несколько дней назад на Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку.

Фото: Piter.tv