На Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку

Пожилая женщина упала и сломала руку.

Полицейские задержали рецидивиста, который ударил и ограбил пенсионерку на Кирочной улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 февраля в 11:19 поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что часом ранее за медицинской помощью к ним обратилась с переломом руки 71-летняя женщина, пострадавшая от рук грабителя. Около 05:10 у дома 30 по Кирочной улице, неизвестный, применив физическую силу, похитил у женщины кожаную сумку, в которой находился мобильный телефон Redmi. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером того же дня у дома 1 по улице Некрасова по подозрению в совершении указанного преступления полицейскими был задержан 31-летний неработающий из Сертолово. Мужчина уже имеет несколько судимостей за кражи и грабежи.

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Видео: МВД