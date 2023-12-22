В Луге пьяный сын избил отца и забрал у него деньги

Правоохранители задержали злоумышленника и завели на него уголовное дело.

В Луге сын избил пожилого отца и украл у него деньги. Инцидент произошел 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер пожаловался стражам порядка, что пьяный отпрыск угрожал ему физической расправой и отнял две тыс. рублей.

Вечером того же дня стражи порядка задержали хулигана. На него завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что двое мужчин до смерти избили прохожего на проспекте Энгельса.

Фото: Piter.tv