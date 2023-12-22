Одному из подозреваемых – 16 лет.

Полицией задержаны двое подозреваемых в избиении до смерти прохожего на проспекте Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 6 февраля в 03:16 поступило сообщение о том, что у дома 154 по проспекту Энгельса, на остановке напротив торгового центра, лежит мужчина. Пострадавший был госпитализирован медиками в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы многочисленные следы побоев. Позже потерпевший скончался.

В тот же день, в 09:36 у дома 145 корпус 3 по проспекту Энгельса по подозрению в нанесении побоев были задержаны двое молодых людей: 20-летний местный житель и 16-летний подросток из Кудрово.

Установлено, что 6 февраля в период с 02:10 до 03:07 у дома 150 корпус 1 по проспекту Энгельса подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве неприязненных отношений избили потерпевшего, который потом скончался. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Женщина скончалась после избиений со стороны дочери в Мурино.

Фото: Piter.tv