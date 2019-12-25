Дело о защите гостайны впервые рассмотрят в Петербурге

Сотрудница института выехала за пределы РФ, хотя она не могла этого делать до 2028 года.

Впервые в Петербурге мировой судья рассмотрит уголовное дело о нарушении требований по защите гостайны, рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Московский районный суд зарегистрировал дело в отношении женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 283.2 УК РФ. По материалам дела фигурантка работала в научно-исследовательском институте в качестве гражданского персонала Минобороны РФ и обладала данными о секретных актуальных сведениях. При этом петербурженка, зная, что ей нельзя выезжать из страны до 2028 года, в июне улетела в Казахстан к сестре, где провела 19 дней.

Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Районный суд уже направил дело по подсудности мировому судье судебного участка №125 Петербурга.

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