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Под стражу заключили петербуржца, который работал на ЦРУ США
Сегодня, 17:40
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Под стражу заключили петербуржца, который работал на ЦРУ США

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За денежное вознаграждение он делился закрытыми документами о комплексах БПЛА.

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО в отношении местного жителя, который обвиняется государственной измене. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, задержанный накануне мужчина намеревался продать иностранным спецслужбам документы, содержащие государственную тайну. Конкретно, злоумышленник собирался предоставить документацию, касающуюся определенного объекта и комплексов БПЛА.

Для пресечения противоправной деятельности правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, в частности, установили факт контакта мужчины с представителем ЦРУ США которому успел отправить несколько электронных файлов. За это задержанному назначили в суде стражу по 16 февраля следующего года.

Ранее стало известно, что полицейские оперативно задержали мать, которая оставила новорожденного сына в торговом центре в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: 275 ук рф, заключение под стражу, цру сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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