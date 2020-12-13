Под стражу заключили петербуржца, который работал на ЦРУ США

За денежное вознаграждение он делился закрытыми документами о комплексах БПЛА.

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения в СИЗО в отношении местного жителя, который обвиняется государственной измене. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, задержанный накануне мужчина намеревался продать иностранным спецслужбам документы, содержащие государственную тайну. Конкретно, злоумышленник собирался предоставить документацию, касающуюся определенного объекта и комплексов БПЛА.

Для пресечения противоправной деятельности правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и, в частности, установили факт контакта мужчины с представителем ЦРУ США которому успел отправить несколько электронных файлов. За это задержанному назначили в суде стражу по 16 февраля следующего года.

Ранее стало известно, что полицейские оперативно задержали мать, которая оставила новорожденного сына в торговом центре в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV