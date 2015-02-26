Обвиняемый в убийстве на улице Композиторов рецидивист отправлен в СИЗО

Накануне он был задержан правоохранителями.

Петербургский суд избрал меру пресечения в отношении 45-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве 35-летнего знакомого на улице Композиторов, – информация пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что убийство произошло днем 16 февраля. В ходе драки фигурант дела ударил знакомого ножом в область груди и скрылся с места преступления. Пострадавший просил помощи у прохожих. Ему вызвали скорую, однако позже, уже находясь в больнице, он скончался от полученных травм.

Подозреваемый был неоднократно судим в прошлом. Он проходил по делам о наркотиках, мошенничестве и похищении человека.

Ранее мы писали, что на видео попал курьер мошенников, обманувших блокадницу на 13 млн рублей в Петербурге.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу