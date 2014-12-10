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На видео попал курьер мошенников, обманувших блокадницу на 13 млн рублей в Петербурге

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Пенсионерку запугали тем, что она якобы финансирует ВСУ.

В Петербурге на видео попал курьер мошенников, которые обманули 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда на более чем 13 млн рублей. Кадры показала прокуратура города. 

Именно этому "нужному человеку" пожилая петербурженка передала последние сбережения в размере 3,2 млн рублей для "декларирования", которые он несет в пакете.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Напомним, пенсионерку запугали тем, что она якобы финансирует ВСУ. 

Ранее на Piter.TV: эксперт по кибербезопасности объяснил, как уберечь детей от мошенников. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: мошенничество, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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