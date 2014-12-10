На видео попал курьер мошенников, обманувших блокадницу на 13 млн рублей в Петербурге

В Петербурге на видео попал курьер мошенников, которые обманули 88-летнюю жительницу блокадного Ленинграда на более чем 13 млн рублей. Кадры показала прокуратура города.
Именно этому "нужному человеку" пожилая петербурженка передала последние сбережения в размере 3,2 млн рублей для "декларирования", которые он несет в пакете.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Напомним, пенсионерку запугали тем, что она якобы финансирует ВСУ.
Ранее на Piter.TV: эксперт по кибербезопасности объяснил, как уберечь детей от мошенников.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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