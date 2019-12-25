Мошенники выманили 13 млн рублей у петербургской блокадницы

Блокадница из Петербурга стала жертвой мошенников. Как передает Telegram-канал Baza, у 88-летней пенсионерки обманом выманили 13 миллионов рублей, запугав ее тем, что она якобы финансирует ВСУ.
Первый звонок от злоумышленников поступил 20 января. Они представились работниками оператора связи и предложили обновить номер телефона, запросив паспортные данные и СНИЛС пенсионерки. На следующий день ей позвонили "сотрудники военной прокуратуры", утверждая, что она общалась с мошенниками и теперь деньги переводятся за границу. Мошенники убеждали её срочно "задекларировать" средства, фактически требуя отдать их.
В тот же день к блокаднице пришла незнакомая девушка, которая получила всю наличность — рубли, доллары и евро, но через несколько минут вернула их, обещая, что деньги заберёт мужчина. Позже с женщиной снова связались "представители силовых структур" и настоятельно попросили вынести деньги на улицу. В итоге до 31 января она передала мошенникам все свои сбережения.
Пенсионерка обратилась в полицию, когда осознала, что вернуть деньги невозможно. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
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Фото: Piter.TV
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