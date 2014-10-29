Подозреваемый в изнасиловании 14-летней дочери петербуржец отправлен в СИЗО

Накануне он был задержан.

Суд Петродворцового района Северной столицы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя. Его подозревают в изнасилованной собственной дочери 2010 года рождения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов.

Мужчине инкриминируют преступления, предусмотренные п.б. ч. 4 ст. 131 и п.б. ч. 4 ст. 132 УК РФ. Накануне он был задержан. Вчера же ему предъявили обвинение.

Процесс проходил в закрытом режиме. В СИЗО фигурант дела пробудет до 1 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что cуд огласил приговор матери, которая привлекла своего сына к покушению на мигранта в Павловске.

Фото: Piter.TV