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В Петербурге полицейские задержали мать, оставившую младенца в торговом центре
Сегодня, 16:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге полицейские задержали мать, оставившую младенца в торговом центре

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При ребёнк была записка от мамы, в которой сообщалось, что за ребенком она не вернется  и просит позаботиться о малыше. 

Полицейские оперативно задержали мать, оставившую новорожденного сына в торговом центре в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в МВД.

Около полудня 18 декабря в полицию Невского района поступило сразу несколько сообщений о том, что в ТРК на одном из этажей был обнаружен новорожденный ребенок, на вид около 2-х месяцев, а при нем записка, предположительно, от матери, в которой сообщалось, что за ребенком она не вернется  и просит позаботиться о малыше. 


Фото: прокуратура СПб

Полицейские передали ребенка медикам и вскоре задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку. По данному факту проводится проверка. Как утверждают родственники, у женщины может быть послеродоваая депрессия. 

Фото: Piter.tv

Теги: дети, младенец, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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