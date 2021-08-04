В Петербурге полицейские задержали мать, оставившую младенца в торговом центре

При ребёнк была записка от мамы, в которой сообщалось, что за ребенком она не вернется и просит позаботиться о малыше.

Полицейские оперативно задержали мать, оставившую новорожденного сына в торговом центре в Невском районе Петербурга. Об этом рассказали в МВД.

Около полудня 18 декабря в полицию Невского района поступило сразу несколько сообщений о том, что в ТРК на одном из этажей был обнаружен новорожденный ребенок, на вид около 2-х месяцев, а при нем записка, предположительно, от матери, в которой сообщалось, что за ребенком она не вернется и просит позаботиться о малыше.



Фото: прокуратура СПб

Полицейские передали ребенка медикам и вскоре задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства его мать, 35-летнюю петербурженку. По данному факту проводится проверка. Как утверждают родственники, у женщины может быть послеродоваая депрессия.

Фото: Piter.tv