В торговом центре на Тепловозной нашли младенца в коляске без взрослых

Следователи проводят проверку по факту обнаружения младенца в торговом центре в Невском районе по ст. 125 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.
На Тепловозной улице 18 декабря нашли новорожденного ребенка, его без присмотра оставила мать. Женщина оставила записку.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность матери оставленного без присмотра ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Кроме того, происшествием заинтересовалась прокуратура города. Уточняется, что мальчика направили в больницу на осмотр.
Ранее на Piter.TV: домашний пес напал на новорожденного в Сертолово.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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