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В торговом центре на Тепловозной нашли младенца в коляске без взрослых
Сегодня, 14:59
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В торговом центре на Тепловозной нашли младенца в коляске без взрослых

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Мальчика оставила мать без присмотра.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения младенца в торговом центре в Невском районе по ст. 125 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

На Тепловозной улице 18 декабря нашли новорожденного ребенка, его без присмотра оставила мать. Женщина оставила записку. 

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность матери оставленного без присмотра ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Кроме того, происшествием заинтересовалась прокуратура города. Уточняется, что мальчика направили в больницу на осмотр. 

Ранее на Piter.TV: домашний пес напал на новорожденного в Сертолово. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: бросили младенца, оставление в опасности, тепловозная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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