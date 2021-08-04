В торговом центре на Тепловозной нашли младенца в коляске без взрослых

Мальчика оставила мать без присмотра.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения младенца в торговом центре в Невском районе по ст. 125 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

На Тепловозной улице 18 декабря нашли новорожденного ребенка, его без присмотра оставила мать. Женщина оставила записку.

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность матери оставленного без присмотра ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Кроме того, происшествием заинтересовалась прокуратура города. Уточняется, что мальчика направили в больницу на осмотр.

Ранее на Piter.TV: домашний пес напал на новорожденного в Сертолово.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга