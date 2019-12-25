Домашний пес напал на новорожденного в Сертолово

Также от собаки пострадал полуторагодовалый петербуржец.

В петербургские больницы накануне попали сразу два ребенка, которые пострадали от домашних собак. Об этом пишет "Фонтанка" 26 ноября.

Из Сертолово госпитализировали двухнедельного малыша. Пес, прошедший школу дрессировки, напал на младенца, схватив за нос и задев зубами веко.

Кроме того, в городском клиническом центре имени К. А. Раухфуса оказался по той же причине полуторагодовалый мальчик, проживающий на Большой Монетной улице. После нападения питомца у него зафиксировали рану щеки.

Ранее кинолог объяснила петербуржцам, как вести себя при встрече с бездомными собаками.

Фото: Piter.TV