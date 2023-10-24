Кинолог объяснила петербуржцам, как вести себя при встрече с бездомными собаками

Во время встречи с одной собакой, не стоит подходить к ней близко.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кинолог Елена Кульпина объяснила, как вести себя при встрече с бродячими собаками.

По информации Роспотребнадзора, в РФ ежегодно от укусов собак страдают порядка 300 тыс. человек, 30% из них – дети. Кинолог утверждает, что чаще бродячие животные нападают на людей из-за защиты своей территории.

Если уйти, то нападения можно избежать. Как правило, почему страдают дети? Дети забредают на территории заброшек – заброшенных зданий. Собаки считают это место своим ареалом обитания, там можно укрыться, там можно спокойно вывести щенков, потомство, там можно переночевать. Опять-таки, приближение к логову может считаться угрозой. Елена Кульпина, кинолог

Во время встречи с одной собакой не стоит подходить к ней близко. Если животное на вас смотрит, то важно обойти его по дуге, лицом к собаке, но не смотреть ей в глаза.

Это всегда предупреждение, вызов на драку. Это закон собачьих стай, пристальный взгляд в глаза, это провокация и вызов на соперничество, на драку. Елена Кульпина, кинолог

Если рядом есть большая палка, лучше успеть поднять ее. Также необходимо защитить спину: например, можно прислониться к дереву, стене или забору. Перед собой нужно выставить любой предмет.

В случае встречи со стаей бродячих собак, по возможности лучше сменить маршрут. В других вариантах надо соблюдать некоторые рекомендации.

Идти уверенно, не кричать, стараться не идти по направлению непосредственно к ним, опять-таки немного огибаем, смотрим возможность прикрытия спины, чтобы не напали со стороны. Елена Кульпина, кинолог

Ранее мы рассказывали о том, что на Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)