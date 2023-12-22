В Дедовске мужчина пытался сжечь собак живьем

Волонтеры написали заявление в полицию.

Неизвестный мужчина попытался поджечь вольеры с живыми собаками. О соответствующем происшествии рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на волонтеры из российской команды "Северный ангел". Специалисты пояснили, что инцидент зафиксирован в Дедовске Истринского района Московской области 12 апреля. Чрезвычайное происшествие попало на запись с камеры видеонаблюдения. Очевидица событий отметила, что нашла обгоревшие конструкции с собаками. От сожжения заживо животных спасло то, что накануне в регионе прошел сильный ливень. В результате то дерево, из которого изготовлены будки, было мокрым, поэт ому не воспламенилось. Волонтеры рассказали прессе о том, что сейчас собаки находятся в порядке и под наблюдением. Зоозащитники написали заявление в полицию.

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Фото и видео: телеканал 360