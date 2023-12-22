В Бурятии дрон разогнал собак, напавших на теленка

Оператор квадрокоптера помог спасти животное.

В Джидинском районе, находящегося на территории российского региона Бурятия, оператор дрона разогнал с помощью своего летального аппарата стаю агрессивных собак. Известно, что бездомные псы напали на теленка. Инцидент произошел в окрестностях населенного пункта Петропавловка. Стая атаковала парнокопытное животное вдалеке от жилого сектора. В кадре заметно, что отбившийся от присмотра бычок оказался окружен безнадзорными собаками. В этот момент беспилотник занимался съемкой водоплавающих птиц. Однако оператора БПЛА отвлек громкий лай поблизости. В результате дроно отправился на помощь.

При помощи квадрокоптера, хотя и с трудом, псов удалось отогнать. Теленок, спасаясь от собак, выбился из сил, еще долго лежал на проселочной дороге. "Джидинка"

По информации от автора данного издания, сейчас с теленком все хорогшо.

Возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на петербурженку.

Фото и видео: Telegram / Беспилот