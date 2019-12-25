Возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на петербурженку

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на женщину. Об этом сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, неустановленные должностные лица Комитета по благоустройству, несмотря на неоднократные обращения граждан, не приняли мер к отлову бездомных собак.

На территории Фрунзенского района 5 августа бездомные собаки напали на 44-летнюю женщину, она получила множественные укусы.

Также накануне двухлетняя девочка попала в реанимацию после встречи с алабаем в Ленобласти.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб