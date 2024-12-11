В Хакасии полицейский спас ребенка от стаи бездомных собак

Сейчас мальчик находится в больнице, а старший лейтенант будет награжден.

В городе Сорске на территории Хакасии участковый уполномоченный спас школьника от своры бродячих собак. О случае, который произошел с полицейским во время несения дежурства, рассказал в социальных сетях сам старший лейтенант Максим Литвинов. Он объяснил, что нападение на ребенка произошло в пятницу, 31 января, по улице Пионерской. Оперативник заметил мальчика с окровавленным лицом. Пострадавший прижимался спиной к мусорному баку и пытался отбиваться от агрессивных псов портфелем.

Не теряя ни секунды, правоохранитель подбежал к ребёнку, отогнал собак и посадил его в служебную машину. За проявленное мужество и самоотверженность старший лейтенант полиции Максим Литвинов будет поощрён правами министра внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майора полиции Владимира Генералова. пресс-служба МВД РФ

Когда мальчик оказался в безопасности, то собаки переключили внимание на самого полицейского. Для собственной защиты старший лейтенант произвёл три выстрела по вожаку стаи, после чего остальные собаки разбежались в разные стороны. До приезда бригады скорой помощи Максим Литвинов оказал первую помощь несовершеннолетнему. Полицейский перебинтовал лицо и голову мальчика из аптечки служебного автомобиля. Он уведомил о происшествии отца ребенка. Школьник был госпитализирован в городскую больницу. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Фото и видео: МВД Медиа