Также сообщается о трех пострадавших.

В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 4 февраля на 6-м км автодороги между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка. Столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ. В результате аварии погибли пять человек. Также сообщается о трех пострадавших. Их передали медикам. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли.

Фото: МЧС Новосибирской области