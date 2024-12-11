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В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек
Сегодня, 11:50
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В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек

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Также сообщается о трех пострадавших.

В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел утром 4 февраля на 6-м км автодороги между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка. Столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ. В результате аварии погибли пять человек. Также сообщается о трех пострадавших. Их передали медикам. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли.

Фото: МЧС Новосибирской области

Теги: дтп, жертвы, новосибирская область, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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