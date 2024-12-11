В Турции грузовик слетел с моста, три человека погибли

Пострадавшими считаются 22 человека.

На территории Турции грузовик слетел с моста. Дорожное происшествие попало на запись, сделанную камерой уличного наблюдения. По данным местного телеканала NTV, инцидент зафиксирован в 21:30 часа вечера второго февраля в районе Биречик города Шанлыурфа, расположенном в юго-восточной части страны. Жертвами трагедии стали три человека. Еще свыше 20 пассажиров пострадали. Местные власти уведомили общественность, что все погибшие и раненые являются гражданами Турции.

Грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями. В результате аварии погибли 3 человека и 22 получили ранения. сообение турецкого телеканала

В СМИ уточнили, что когда у грузовика отказали тормоза, то большегрузный транспорт протаранил едущие впереди по трассе автомобили. Далее машина вылетела вместе с ними с переправу, внизу которой течет река Евфрат. В настоящее время установлены личности двоих из трех погибших. Они турецкие граждане. Третья жертва - женщина. Надзорные органы расследуют обстоятельства и прчины ДТП.

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Фото и видео: Anadolu Ajansı