В Ленобласти сгорел ангар с квадроциклами. Ущерб составил 9 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку.

Вечером в четверг, 30 января, в полицию Выборгского района Ленобласти поступила информация о пожаре на 55-м километре трассы "Скандинавия" в сторону Петербурга. У дороги загорелся ангар.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, примерно в 21:00 произошло возгорание в металлическом ангаре площадью около 450 квадратных метров. На момент инцидента внутри ангара, используемого под склад и ремонтную зону, находились шесть квадроциклов. В результате пожара всё имущество, находившееся в помещении, уничтожено огнём. Пострадавших нет.

Предварительная оценка ущерба составляет около 9 миллионов рублей. В настоящее время полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в трех районах Петербурга горели две легковушки и грузовик.

Фото: Piter.TV