В трех районах Петербурга горели две легковушки и грузовик

Во всех случаях возгорания обошлось без пострадавших.

В ночь с 31 января на 1 февраля в Петербурге вспыхнуло три пожара, охватившие автомобили в Калининском, Приморском и Красногвардейском районах города. Во всех случаях возгорания обошлось без пострадавших, а чрезвычайные ситуации были оперативно устранены силами МЧС.

Первый пожар произошел в 03:36 у дома 15 на улице Брянетова, где загорелся Volkswagen. Огонь распространился на двигатель автомобиля, но пожарные быстро справились с ситуацией.

Через 20 минут после первого пожара поступил вызов о возгорании на улице Туристской, где пламя охватила аккумуляторный отсек грузовика Howo. Экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь.

Еще спустя час возник третий пожар у дома 7 по улице Электропультовцев, где машина оказалась охваченной огнем. Ее тушение заняло 22 минуты.

Во всех инцидентах на местах работали две пожарные машины и десять огнеборцев.

Ранее мы сообщили о том, что в ДК им. Александра Цюрупы на Обводном вспыхнул пожар.

Фото: Piter.TV