В ДК им. Александра Цюрупы на Обводном вспыхнул пожар

Информации о пострадавших нет.

В ночь на вторник, 28 января, в Адмиралтейском районе Петербурга на набережной Обводного канала, дом 181, вспыхнул пожар. Возгорание произошло в заброшенном здании Дома культуры имени А. Д. Цюрупы, где огонь распространился на площадь около 150 квадратных метров.

Пожар был полностью потушен к 03:16 По данным ГУ МЧС РФ по Петербургу, информации о пострадавших нет.

Для ликвидации пожара было задействовано три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Фучика произошел большой пожар в одном из ангаров.

Фото: Piter.TV