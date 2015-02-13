На Мебельной улице бродячие собаки напали на школьника

Он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

На Мебельной улице бродячие псы еда не растерзали 12-летнего ребенка. Он находится в больнице, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, бродячие собаки загнали подростка в заброшенный дом на Мебельной улице. Оттуда мальчик позвонил в экстренные службы и попросил помочь ему.

Спасатели обнаружили искусанного школьника и вызвали медиков. Мальчика госпитализировали с множественными укушенными ранами лица, правой половины грудной клетки, рук и ног. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Шушарах собака покусала девочку. Проверкой займётся прокуратура.

Фото: unsplash