В Шушарах собака покусала девочку. Проверкой займётся прокуратура

Будет рассмотрен вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, причиненного малолетней.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга организовала проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних после того, как в Шушарах маленькую девочку покусала собака.

По предварительным данным, собака укусила за лицо девочку, гулявшую во дворе одного из жилых домов по Изборской улице в Шушарах. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, причиненного малолетней.

Фото: прокуратура Спб