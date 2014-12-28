В Шушарах собака покусала девочку. Проверкой займётся прокуратура

Прокуратура Пушкинского района Петербурга организовала проверку исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних после того, как в Шушарах маленькую девочку покусала собака.
По предварительным данным, собака укусила за лицо девочку, гулявшую во дворе одного из жилых домов по Изборской улице в Шушарах. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.
Прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд искового заявления о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда, причиненного малолетней.
Фото: прокуратура Спб
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