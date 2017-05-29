Собака искусала лицо пятилетней девочке на юге Петербурга

Из-за нападения девочка получила укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица и носа.

Во дворе собственного дома в Шушарах чужая собака напала на пятилетнюю девочку. Ребенок получил травмы лица. Подробности инцидента стали известны "Фонтанке".

Утром во вторник, 22 октября, пятилетняя девочка играла возле своего дома, когда соседская собака, видимо, вышедшая на прогулку, внезапно набросилась на нее и укусила за лицо. Хозяйка собаки заявила, что ее питомец привит.

Из-за нападения девочка получила укушенные раны левой щеки, правой подглазничной области лица и носа. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, и она была доставлена в отделение челюстно-лицевой хирургии.