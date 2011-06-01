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Норка укусила семилетнего ребенка в Парголово
Сегодня, 13:10
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Норка укусила семилетнего ребенка в Парголово

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Мама девочки незамедлительно обратилась за медицинской помощью.

Знакомство девочки с домашней норкой закончилось неприятным происшествием: зверек укусил ее за руку.

Инцидент произошел вечером 22 октября во дворе дома №12 на улице Николая Рубцова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ребенок решил погладить норку, но вместо ласки получил укус.

Мама девочки незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Врачи осмотрели травму и обработали укушенную ссадину на правой руке. После оказания необходимой помощи девочку отправили домой.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку укусила незнакомка в магазине на Петроградской стороне.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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