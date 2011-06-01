Норка укусила семилетнего ребенка в Парголово

Знакомство девочки с домашней норкой закончилось неприятным происшествием: зверек укусил ее за руку.
Инцидент произошел вечером 22 октября во дворе дома №12 на улице Николая Рубцова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Ребенок решил погладить норку, но вместо ласки получил укус.
Мама девочки незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Врачи осмотрели травму и обработали укушенную ссадину на правой руке. После оказания необходимой помощи девочку отправили домой.
Ранее мы сообщили о том, что петербурженку укусила незнакомка в магазине на Петроградской стороне.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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