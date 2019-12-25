Петербурженку укусила незнакомка в магазине на Петроградской стороне

Жительница Петербурга пострадала от нападения неизвестной женщины в магазине на Петроградской стороне. Вечером 21 октября она обратилась в травмпункт с царапинами на лице и следами укусов.
Как пишет "Фонтанка", инцидент произошел накануне вечером в сетевом магазине алкогольных напитков на Большом проспекте. 44-летнюю женщину атаковала незнакомка, оставив на ее лице царапины и укусив за палец.
После оказания медицинской помощи потерпевшую отпустили домой. Врачи подчеркнули важность своевременного обращения за помощью: в сентябре житель Красногвардейского района умер после укуса незнакомца.
Ранее мы сообщили о том, что пешеход укусил водителя за ногу на проспекте Испытателей.
Фото: Piter.TV
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