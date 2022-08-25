Житель Петербурга скончался после укуса незнакомца

Предварительно, мужчина умер от некротизирующей инфекции.

Петербуржец скончался в больнице Святого Георгия после укуса неизвестного. Об этом 13 сентября пишет "Фонтанка".

По словам супруги погибшего, он 31 августа шел около детского сада №90 и сделал замечание прохожему, который вызывающе себя вел. В ответ незнакомец укусил мужчину за средний палец.

Пострадавший понадеялся, что рана пройдет сама, однако этого не происходило, и тогда он обратился в поликлинику. Оттуда горожанина отправили на операцию. Во время ее проведения пациент умер.

Предварительно, мужчина скончался от некротизирующей инфекции.

Ранее на Piter.TV: после концерта в Москве умер музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek.

Фото: Piter.TV