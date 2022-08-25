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Житель Петербурга скончался после укуса незнакомца
Сегодня, 10:07
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Житель Петербурга скончался после укуса незнакомца

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Предварительно, мужчина умер от некротизирующей инфекции.

Петербуржец скончался в больнице Святого Георгия после укуса неизвестного. Об этом 13 сентября пишет "Фонтанка". 

По словам супруги погибшего, он 31 августа шел около детского сада №90 и сделал замечание прохожему, который вызывающе себя вел. В ответ незнакомец укусил мужчину за средний палец. 

Пострадавший понадеялся, что рана пройдет сама, однако этого не происходило, и тогда он обратился в поликлинику. Оттуда горожанина отправили на операцию. Во время ее проведения пациент умер. 

Предварительно, мужчина скончался от некротизирующей инфекции.

Ранее на Piter.TV: после концерта в Москве умер музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek. 

Фото: Piter.TV

Теги: больница святого георгия, укус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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