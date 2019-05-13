Пешеход укусил водителя за ногу на проспекте Испытателей

Драка завязалась прямо на пешеходном переходе.

В Петербурге вечером 5 сентября на проспекте Испытателей, 37 двое мужчин устроили драку прямо на пешеходном переходе. Об этом писали 78.ru.

Причиной драки стало то, что водитель BMW немного заехал на переход, когда останавливался на зебре. Проходящему нетрезвому мужчине это не понравилось, из-за чего тот начал бить пострадавшего через люк. Позднее дебошир вытащил водителя из машины и повалил на землю. В ходе драки пешеход нанес ему несколько ударов по лицу и укусил за ногу.

В это время за автомобилем пострадавшего выстроилась пробка. Участники дорожного движения начали сигналить конфликтующим. Чем закончилась драка неизвестно.

Ранее стало известно, что на улице Марата мужчина избил прохожего слесарными ножницами.

Фото: Piter.TV (сделано с помощью Kandinsky)