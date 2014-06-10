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На улице Марата мужчина избил прохожего слесарными ножницами
Сегодня, 20:15
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На улице Марата мужчина избил прохожего слесарными ножницами

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Зачинщика драки задержали росгвардейцы.

Рано утром, 5 сентября в Петербурге сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о драке на улице Марата. Задержали двух мужчин, у одного из них были слесарные ножницы. Об этом пишет 78.

По предварительной информации, 39-летний мужчина рано утром выходил из бара, на улице он повздорил с 22-летним прохожим. В ходе драки дебошир достал слесарные ножницы и начал наносить ими удары.  Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Зачинщика драки доставили в 28 отдел полиции. 

Ранее мы писали, что пассажирский поезд насмерть сбил мужчину вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова.

Фото: vk.com/uvo78

Теги: драка, росгвардия, улица марата
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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