На улице Марата мужчина избил прохожего слесарными ножницами

Зачинщика драки задержали росгвардейцы.

Рано утром, 5 сентября в Петербурге сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о драке на улице Марата. Задержали двух мужчин, у одного из них были слесарные ножницы. Об этом пишет 78.

По предварительной информации, 39-летний мужчина рано утром выходил из бара, на улице он повздорил с 22-летним прохожим. В ходе драки дебошир достал слесарные ножницы и начал наносить ими удары. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Зачинщика драки доставили в 28 отдел полиции.

Ранее мы писали, что пассажирский поезд насмерть сбил мужчину вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова.

Фото: vk.com/uvo78