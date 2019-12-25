Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова

Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте

Вчера около часа ночи в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Дача Долгорукова травмирован молодой мужчина.

Установлено, что 32-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист пассажирского поезда сообщением "Москва – Петрозаводск" подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезд избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На перегоне между станциями Чаща и Чолово электричка сбила лося.

Фото: Piter.tv