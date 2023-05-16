  1. Главная
Петербурженка, оставившая новорожденную дочь в подъезде, ответит перед судом
Сегодня, 10:28
Предварительно, злоумышленница находилась в состоянии опьянения.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней женщины, которой вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В мае фигурантка оставила свою новорожденную дочь в коляске в подъезде дома на улице Михайлова. Предварительно, злоумышленница находилась в состоянии опьянения. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: ударивший беспричинно девочку петербуржец заявил, что видео с нападением создано нейросетью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

