Петербурженка, оставившая новорожденную дочь в подъезде, ответит перед судом

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней женщины, которой вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В мае фигурантка оставила свою новорожденную дочь в коляске в подъезде дома на улице Михайлова. Предварительно, злоумышленница находилась в состоянии опьянения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

