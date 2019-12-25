Ударивший беспричинно девочку петербуржец заявил, что видео с нападением создано ИИ

Вину подсудимый признал частично.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали 25 декабря в надзорном ведомстве.

В июле фигурант подбежал к скамейке возле дома в 1-м Предпортовом проезде, где сидели мать с дочкой, и беспричинно ударил ребенка по голове. Вину подсудимый признал частично. По его словам, видеодоказательства были сгенерированы искусственным интеллектом.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, удовлетворен иск женщины о компенсации морального вреда в размере 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV