Возле мусорных баков на Московском проспекте обнаружили коляску с грудничком

Организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей младенца.

Следователи Московского района возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после обнаружения коляски с младенцем.

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 17 октября, ребенка нашли возле мусорных баков на Московском проспекте. На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей грудничка.

Также проверку организовала городская прокуратура.

Прокуратура установит все причины произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

