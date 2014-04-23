  1. Главная
Возле мусорных баков на Московском проспекте обнаружили коляску с грудничком
Сегодня, 9:33
Организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей младенца.

Следователи Московского района возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) после обнаружения коляски с младенцем. 

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу 17 октября, ребенка нашли возле мусорных баков на Московском проспекте. На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей грудничка. 

Также проверку организовала городская прокуратура. 

Прокуратура установит все причины произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

