Жителя Приозерска отправили в СИЗО за донат на оружие для ВСУ

Его будут судить по статье о государственной измене.

Суд Куйбышевского района Северной столицы вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Тарасова, который проходит по статье 275 УК РФ (Государственная измена). Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в суде, Тарасов, пребывая в конце февраля на территории Ленинградской области, оказал финансовую помощь вооруженным силам Украины. Он задонатил в фонд, занимающийся приобретением вооружения для ВСУ, свыше 12,5 тыс. рублей.

Накануне обвиняемый был задержан на территории Санкт-Петербурга. Ему предъявили обвинение; свою вину мужчина признал. Его отправили в СИЗО до 10 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что Всеволожская прокуратура начала проверку по факту избиения 13-летней девочки матерью.

Фото: Piter.TV