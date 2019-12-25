Всеволожская прокуратура начала проверку по факту избиения 13-летней девочки матерью

Одновременно городской прокуратурой признано законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Всеволожской городской прокуратурой инициирована проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней в Кудрово. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 9 марта мать нанесла своей 13-летней дочери несколько ударов. В связи с полученными телесными повреждениями девочка госпитализирована в состоянии средней тяжести в СПб ГБУЗ Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, регламентирующего вопросы защиты прав несовершеннолетних. Отдельное внимание будет уделено полноте и достаточности принимаемых мер со стороны органов системы профилактики.

Одновременно городской прокуратурой признано законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Фото: unsplash (Zacke Feller)