В Кудрово возбуждено уголовное дело после избиения матерью 13-летней дочери

Органами опеки ребенок изъят из семьи и помещен в медицинское учреждение.

В Ленинградской области по сообщениям из СМИ об истязании несовершеннолетнего ребенка матерью возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

В СМИ опубликована информация о том, что во Всеволожском районе мать умышленно избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

По данным следствия, 35-летняя жительница Кудрово 9 марта в период с 13:00 до 15:45 систематически наносила 13-летней дочери удары ладонью в область груди и головы, а также схватила её рукой за лицо. Женщина сопровождала свои действия оскорблениями в нецензурной форме. У девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние левой скуловой области и ссадины шеи.

Органами опеки ребенок изъят из семьи и помещен в медицинское учреждение. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

Также в Ленобласти отец избивал сына-подростка и заставлял маскировать синяки.

Фото: Piter.tv