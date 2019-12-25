В Ленобласти отец избивал сына-подростка и заставлял маскировать синяки

Мальчика поместили в Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения.

Житель Ленинградской области избивал сына-подростка, а синяки велел маскировать перед походом в школу. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, 35-летний житель Приозерского района систематически избивал своего 14-летнего сына, нанося ему удары по телу и голове, сопровождая свои действия нецензурной бранью и оскорблениями. Гематомы мужчина велел сыну замазывать матирующими средствами и в школе говорить, что якобы упал.

Факты жестокого обращения были выявлены в ходе доверительной беседы между сотрудниками полиции и жителями поселка, которые ранее сообщали о криках из дома на Сосновой улице.

Мальчика поместили в Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения. Отца задержали и отправили в ИВС. Против мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 117 УК РФ (Истязание).

Ранее петербурженка избила дочерей после их показаний о сексуальном насилии со стороны отчима.

Фото: Piter.tv