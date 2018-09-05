На Бухаресткой улице сняты ограничения для движения транспорта

Они были связаны со строительством станции метро "Проспект Славы".

С 24-го июня движение по Бухарестской улице на участке от Южного шоссе до проспекта Славы полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ограничения в движении по Бухарестской улице действовали с 15 по 23 июня. На ней выполнялись дорожные работы, связанные со строительством одного из вестибюлей новой станции метро "Проспект Славы". Работы проходили ночью.

Метростроители выполнили перекладку канализационной сети, уложили литую бетонную подушку и асфальтовое покрытие. Теперь им предстоит благоустроить прилегающую территорию и соорудить входные группы в подземные пешеходные переходы, которые ведут к вестибюлям.

Станция "Проспект Славы" станет продолжением пятой ветки метро на юге Петербурга. Она будет иметь два подземных вестибюля. Станцию планируют открыть до конца 2019 года.

Также Piter.TV сообщил о том, что новую станцию украсит панно "Афганистан".

Фото: Пресс-служба "Метростроя"