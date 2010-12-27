С 15 по 23 июня Бухарестскую улицу закроют для проезда автомобилей

Улица будет перекрыта для движения только в сторону центра.

С 15 по 23 июня 2019 года улица Бухарестская будет перекрыта для автомобильного движения в сторону центра (четная сторона) на участке от Южного шоссе до проспекта Славы. В зоне трамвайных путей в районе строящейся станции метро "Проспект Славы" будут выполняться работы по переносу инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Метрострой".

Работы будут выполняться ночью, трамваи не перестанут ходить. Также в данный период движение по Южному шоссе в направлении от Бухарестской улицы в сторону Софийской улицы будет односторонним.

Изначально, на данные работы планировалось выделить 30 дней вместо 9. Полностью восстановить дорожное движение, включая карманы, дорожное покрытие в обоих направлениях на участке от улицы Димитрова до проспекта Славы планируется к началу осени.

Также ограничено движение транспорта с 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов.

Фото: пресс-служба ОАО "Метрострой"