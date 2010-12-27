С 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов ограничат движение транспорта

В этот период времени здесь будут прокладывать теплосеть.

С 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов от Глухарской улицы до Шуваловского проспекта будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В этот период времени на проспекте будут прокладывать теплосеть. По той же причине движение ограничат на Богатырском проспекте от Коломяжского проспекта до проспекта Испытателей. Здесь транспорт не сможет проехать с 10 по 26 июня.

Кроме того, с 8 по 21 июня будет перекрыта Тверская улица от Таврической улицы до Лафонской улицы.

Ранее мы писали, что трамваи №№ 18, 47, 55 изменят маршруты в выходные.

Фото: Piter.TV