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С 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов ограничат движение транспорта
Сегодня, 11:30
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Alena_Zinovieva

С 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов ограничат движение транспорта

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В этот период времени здесь будут прокладывать теплосеть.

С 8 по 21 июня на проспекте Авиаконструкторов от Глухарской улицы до Шуваловского проспекта будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

В этот период времени на проспекте будут прокладывать теплосеть. По той же причине движение ограничат на Богатырском проспекте от Коломяжского проспекта до проспекта Испытателей. Здесь транспорт не сможет проехать с 10 по 26 июня.

Кроме того, с 8 по 21 июня будет перекрыта Тверская улица от Таврической улицы до Лафонской улицы.

Ранее мы писали, что трамваи №№ 18, 47, 55 изменят маршруты в выходные.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничение движения, прокладка теплосети, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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