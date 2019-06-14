На "Проспект Славы" привезли панно "Афганистан"

Панно весом 7 тонн готовят к установке.

На станцию метро "Проспект Славы" доставлено и готовится к установке панно "Афганистан" Один из авторов панно народный художник РФ Александр Быстров в разговоре с "Петербургским Дневником" отметил, что это первое панно из смальты, посвященное войне в Афганистане.

Мозаичные блоки находятся на станции. Единственный вопрос, когда начнется монтаж панно? Скажем, строительные леса там слабые, их надо усиливать. Панно передано "Метрострою". В целом все идет хорошо. Александр Быстров

В апреле 2019 года петербуржцы увидели это панно на "Авито". Художники не смогли получить денег за свою работу и попытались его продать. Сейчас этот вопрос урегулирован.

Президент фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей "Возрождение" Вячеслав Громов, непосредственный участник войны в Афганистане, отметил, что в городе на Неве есть много участников этой войны. Память о подвиге военных важна не столько для них самих, сколько для будущего поколения.



Фото: Пресс-служба "Метростроя"