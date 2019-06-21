Ее должны сдать к 1 сентября 2019 года.

В сети появилось видео со строящейся станции "Проспект Славы" — продолжения Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена. Ролик, в состав которого вошли и фотографии, и видео, опубликован на YouTube-канале Provodnik official.

На записи можно увидеть, как выглядит станция внутри и снаружи. "Проспект Славы" постепенно приобретает вид: на входе появились лестницы, стены частично обиты плиткой, а пол — деревянными досками. Внутри вестибюля ведутся активные работы.

Три станции Фрунзенского радиуса должны стать доступны для петербуржцев 1 сентября 2019 года. Речь идет о "Проспекте Славы", "Дунайской" и "Шушарах".

Ранее мы писали, что в метро Петербурга появятся 70 новых вагонов.

Видео: YouTube / Provodnik official