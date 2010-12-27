В метро Петербурга появятся 70 новых вагонов

Поставщиком выступит московская компания "Трансмашхолдинг".

До конца 2020 года в метро Петербурга поступят свыше 70 единиц новых вагонов. Об этом сообщила пресс-служба АО "Трансмашхолдинг".

В четверг, 20 июня, компания подписала с ГУП "Петербургский метрополитен" соглашение о сотрудничестве. Сделка прошла в рамках форума SmartTRANSPORT-2019, где компания также представила макет нового поезда.

Соглашение между сторонами подразумевает содействие в повышении эффективности перевозочного процесса и транспортной безопасности на метрополитене, совершенствование технического и технологического обеспечения метрополитена. В рамках договора будет осуществлен обмен информацией о технологиях и технических решениях.

Фото: Piter.TV